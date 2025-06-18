Türk denizcilik tarihine damga vuran önemli isimleri anarak başlayan Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik personelinin denizlerdeki varlığının milletin gönlünde taşıdığı yeri vurguladı.

Yerlikaya, açıklamasında “Çaka Beylerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin torunları… Aziz milletimizin size olan sevgisi, engin denizler kadar sonsuz…” ifadeleriyle başladığı mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, Türkiye’nin denizlerindeki huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti. Sahil Güvenlik personelini “Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri” olarak tanımlayan Yerlikaya, vatanın mavisinde ve şanlı bayrağın izinde görev yapan kahraman denizcileri gönülden tebrik ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajının sonunda denizcilere yönelik geleneksel bir temenniyle “Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun” sözlerine yer verdi.