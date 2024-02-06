Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür, geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü açıklamıştı. Erdoğan’la görüştüğünü belirten Başkan Sinan Bür, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Kendisi de Bursalı iş adamlarına Bursaspor’a destek çıkmaları gerektiğini söyledi. İlerleyen zamanlarda bu durumun olumlu yanlarını umarım görürüz" demişti. Bursaspor Kulübü görüşmenin detayları ile ilgili resmi hesabından görsel de paylaştı. Merinos’taki görüşme ile ilgili olarak Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Başkanımız Sinan Bür, geçtiğimiz gün şehrimize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkanımız Sinan Bür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 'Yeşil Bursa' formamızı hediye etti."

Bursaspor camiasında heyecan oluşturan bu görüşme ile ilgili ilerleyen zamanlarda olumlu gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: İHA