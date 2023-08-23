Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayan ve Bursa'nın Yenişehir ilçesine kadar ulaşan orman yangını, gece boyunca devam eden yoğun çabalar sonucu sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. Alevler tamamen söndürüldü ancak soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

Yangın, dün 15.30 sıralarında Bilecik'te başladı ve hızla yayılarak Yenişehir'in Terziler köyü mevkiine sıçradı. Hemen akabinde bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekibi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. AFAD, sivil arama kurtarma ekipleri ve köylülerin destekleriyle birlikte alevler kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın etkisiyle saat 22.00 sıralarında yangın tekrar büyüdü.

Yangının tekrar büyümesi üzerine, çok sayıda ekip seferber oldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece 02.00 sıralarında alevlerin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu. Sabahın erken saatlerine kadar süren yoğun mücadelede, 100'ün üzerinde araç, 500 personel ve 7 uçak görev aldı. Bu birleşik çaba sonucunda alevler nihayet söndürüldü. AFAD, DSİ ve Karayolları ekiplerinin de araçlarıyla destek verdiği yangında, şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının etkisiyle ormanlık alanın gri bir görünüme büründüğü gözlemlendi. Yangının çıkış nedeni henüz net olarak belirlenemedi. Yetkililer, bölgeyi soğutma ve güvenlik amaçlı yakından takip ederken, yangının çevresel etkileri ve yeniden yeşertilme çabaları da gelecek günlerin odak noktalarından biri olacak.