Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesine devam eden Bursaspor, sergilediği performansla eski günlerinin izlerini taşıyor.

12 haftalık sürecin ardından 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligdeki liderliğini sürdürüyor. İç sahada oynadığı her karşılaşmada kapalı gişe seyirciye hitap eden Bursaspor’a, ünlü spiker Ertem Şener’den de bir sürpriz geldi.

Bursaspor’un Şampiyonlar Ligi maçlarını da anlatan Ertem Şener, taraftarların “iç sahadaki bir maçımızı anlatır mısın?” teklifine olumlu yanıt verdi.

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ertem Şener’i Karşıyaka maçına davet etti. Ertem Şener’in, 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak Bursaspor – Karşıyaka maçında mikrofon başında olması planlanıyor.