

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu, kentte oynanacak tüm sportif karşılaşmaların güvenli şekilde gerçekleşmesi amacıyla yapılan toplantı sonrasında önemli bir karar aldı. Buna göre, 7 Aralık Cumartesi günü Kızıltepe İlçe Stadyumunda oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor müsabakasına misafir takım taraftarları alınmayacak.

Güvenlik gerekçesiyle yasak

Kurulun yaptığı açıklamada, müsabaka için gerçekleştirilen risk analizi ve bölgesel güvenlik değerlendirmelerinin ardından karşılaşmanın yalnızca ev sahibi takım taraftarlarıyla oynanmasının uygun bulunduğu ifade edildi. Kararın, kamu düzeninin korunması ve maçın centilmenlik ruhu içinde sürdürülebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerin sorunsuz bir maç ortamı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak vatandaşların kararlara hassasiyetle uyması gerektiğini açıkladı. Müsabakada geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.

Kaynak: İHA