Üniversite gençliğinin, kariyer planlamalarına destek olmak ve iş başvurularında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Meram Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “Bu Kulüpte İş Var” eğitim programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - İŞKUR ve MEGA desteğiyle gerçekleştirilen programa katılan gençler, CV oluşturmaktan mülakat tekniklerine, işveren beklentilerinden iş arama kanallarına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldılar. Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, kariyer planlaması yapan gençler için önemli bir eğitim program gerçekleştirdi. İş başvurularında başarılı olmak isteyen üniversite gençliği için düzenlenen “Bu Kulüpte İş Var” eğitim programı, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Meram Gelişim Akademisi (MEGA) desteğiyle gerçekleştirildi.

GENÇLER İŞ BAŞVURULARININ PÜF NOKTALARINI UZMANLARDAN DİNLEDİ

İş ve meslek danışmanı Mehtap Bilir tarafından verilen eğitimde gençlere, CV hazırlamadan iş arama ağı oluşturmaya, mülakat tekniklerinden işveren beklentilerine, beden dili eğitiminden iş görüşmesi imaj yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuldu.

Konuşmasına İŞKUR’un yapısı ve hizmetlerini anlatarak başlayan Mehtap Bilir, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken noktaları ve yaygın yapılan hataları vurgulayarak, “İş başvurularında iyi bir özgeçmiş hazırlanması kişiyi rakiplerinden birkaç adım öne taşıyabilir. Ancak bunun yanı sıra mülakatlarda kişinin kendisini doğru ifade edebilmeside kritik öneme sahiptir. Güçlü bir iletişim, profesyonel görünüm ve hazırlıklı bir tutum her zaman fark

oluşturur.” ifadelerini kullandı.

Meram üniversite gençliğinin gerek eğitimini aldıkları alanlarda gerekse ilgi duydukları farklı sektörlerde kariyer fırsatlarını değerlendirebilmeleri amacıyla böyle bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulkahar Karaçay, programın olumlu geri dönüşlerinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Katılımcılar, iş başvuru süreçleriyle ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı da buldular. İki gün devam eden program, katılımcı gençlerden de tam not aldı.

Ön lisans son sınıf öğrencileri ve lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı program sonunda katılımcılara İŞKUR tarafından sertifika verildi.