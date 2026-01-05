Bursa’nın doğusunda sanayi ve çevreyi barıştıran sürdürülebilir yönetim modeliyle çalışan S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, 2025 yılını geride bırakırken bölgeye değer katan verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kooperatif Genel Müdürü Mehmet Aydın yaptığı değerlendirmede hem 2025 performanslarını değerlendirdi hem de sanayide su geri kazanımı, temiz hava ve eğitime katkı konularındaki vizyonlarını paylaştı.

2025 yılı verilerini değerlendiren Genel Müdür Mehmet Aydın, kooperatifin kar amacı gütmeyen yapısıyla sanayicinin rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak, "Geride bıraktığımız yılda; Kestel, Barakfakih ve Uludağ Organize Sanayi Bölgelerimizdeki sanayi kuruluşları ile Gürsu ve Kestel ilçelerimizin evsel nitelikli atık sularını kapsayan geniş bir havzada, toplam 27 milyon 720 bin metreküp atık suyu ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak doğaya zararsız hale getirdik. Ayrıca akredite laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz 12 bin 725 analiz ile uluslararası standartlarda, güvenilir ve hızlı veri akışı sağladık" diye konuştu.

Sanayide kullanılan suyun tekrar üretime kazandırılması (Proses Suyu Geri Kazanımı) projesinde gelinen son noktayı aktaran Aydın, "Yeşil Çevre olarak, arıtılmış suların sanayiye yeniden kazandırılmasını sağlayacak çalışmalarda kritik bir aşamayı daha tamamladık. Bu kapsamlı yatırımın tüm mühendislik hesaplamaları ve teknik detaylarını içeren uygulama projelerinin hazırlanması için ilgili firmalarla sözleşmelerimizi imzaladık. Şu an teknik projelendirme sürecindeyiz. Bu safhanın tamamlanmasının hemen ardından, uygulama sahasında somut adımlar atmaya ve ilk kazmayı vurmaya hazır hale geleceğiz. Hedefimiz, yeraltı su kaynaklarımızı koruyarak sanayicimize alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı sunmak" ifadelerini kullandı.

Kooperatifin arıtma hizmetlerinin yanında, entegre bir atık yönetim merkezi olduğuna dikkat çeken Aydın, Katı Atık Tesisleri’nin faaliyetleriyle ilgili "Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının atıklarını kaynağında yönetmek adına kurduğumuz tesisimizde 2025 yılı boyunca çok başarılı bir sınav verdik. Yıl içerisinde toplam 5 milyon kilogram katı atığı toplayarak bertaraf ettik ve büyük bir kısmını ayrıştırarak ekonomiye geri kazandırdık. ‘Sıfır Atık’ hedefiyle çıktığımız bu yolda Atık Toplama ve Ayrıştırma hizmeti verdiğimiz 80 firma ile döngüsel ekonominin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz" dedi.

Bölgedeki hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Aydın, yerel yönetimlerle yürütülen iş birliğinin önemini vurguladı. Bölgenin havasını korumak ve özellikle Ram bacalarının etkilerini minimize etmek adına hizmet alanı içerisindeki Uludağ OSB, Kestel OSB, Barakfakih OSB, Gürsu ve Kestel Belediyeleriyle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Aydın, "Sanayi kaynaklı emisyonları kontrol altına alacak ileri teknoloji filtreleme sistemlerinin devreye alınması için çalışmalarımız hızla sürüyor. Önümüzdeki 1 ay içerisinde bu konuda somut neticeler alarak bölgemizin hava kalitesine önemli bir katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yeşil Çevre, 2025 yılında sadece teknik yatırımlarla değil, vizyoner paylaşımlarıyla da sektörüne yön verdi. BTSO öncülüğünde düzenlenen II. Uludağ Çevre Forumu’nun önemine değinen Mehmet Aydın, "Bu tür forumlar, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda atılan adımların değerlendirildiği, yeni fikirlerin filizlendiği son derece verimli platformlardır. Organizasyonda yeşil dönüşümün gerekliliğini ve bu süreçte kurumların üstlenmesi gereken rolleri anlatma fırsatı bulduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatifin gelecek vizyonuna dair 2026 değerlendirmesini de paylaşan Mehmet Aydın, yeni yılın stratejik önemine dikkat çekti. Aydın, "2025, projelerimizin altyapısını oluşturduğumuz ve verimlilik odaklı çalışmalarımızı tamamladığımız bir hazırlık yılıydı. 2026 ise planladığımız büyük yatırımların sahada somutlaştığı bir ‘uygulama ve dönüşüm’ yılı olacak. Hem su geri kazanım tesisimizin inşa sürecini başlatarak hem de hava kalitesini iyileştirecek teknolojileri entegre ederek, Yeşil Mutabakat sürecinde sanayicimizin en büyük destekçisi olacağız. Hayata geçireceğimiz çevre dostu yatırımlarla, ortaklarımızın bu yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştırmayı ve uluslararası pazarlardaki rekabetçi güçlerini korumalarını hedefliyoruz. Yeni yılda karbon ayak izini düşüren, suyu döngüsel kullanan ve enerjisini verimli yöneten bir organize sanayi havzası için kararlılıkla çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.