Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Karatutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu çatısı altında yürüttüğü tüm görevlerden ve parti üyeliğinden ayrıldığını kamuoyuna saygıyla bildirdi.

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Açıklamanın ardından milletvekili, sosyal medya biyografisinden “DEVA Partisi” ibaresini kaldırdı. Karatutlu’nun AK Parti’ye katılacağı ve çarşamba günü yapılacak grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine rozet takacağı öne sürüldü.