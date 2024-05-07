Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında yatırımlar giderek artıyor. Güneş paneli üretimi de sanayicilere çözüm ortağı oluyor.

Güneş paneli üretiminde yerlilik oranları yüzde 60’lar seviyesinde. Rhofa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, "Güneş enerjisi alanında üretilen panellerle Türkiye’nin mühendislik alanındaki gücü de ortaya çıkıyor. Sanayicinin ihtiyacı olan enerjiyi en uygun, en kaliteli şartlarda üretip ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Şu an 3 Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. O ülkelerdeki bazı projeleri aldık, bazı projeleri tamamladık ve teslim ettik. Önümüzdeki dönemde yine ana pazarımız Avrupa ülkeleri olacak. Ancak, Afrika ve Balkan ülkeleri de radarımızda. Şu anda Arnavutluk, Makedonya, Zimbabve, Tanzanya ve Güney Afrika’da proje geliştirme ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Sri Lanka’da da enerji bakanlığı ile birlikte çalıştığımız bir proje var. Belli bir aşamaya geldik. Orada da enerji yatırımcısı olmak istiyoruz. Gelecek dönemde yerlilik oranı hızla artacak. Hem teknoloji üretip hem de teknoloji ihraç edeceğiz. Gelecekte yatırımlara devam etmek için de çalışmalarımız sürüyor. Orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık. Bu kapsamda Türkiye’nin enerjide ihtiyacı olan bazı ekipmanların üretimi için fizibilite çalışmaları yaptık" dedi.