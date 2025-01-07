Delegasyon, vizesiz giriş hakkı olan Türk vatandaşlarının, ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve İzin Sistemi) için başvuru yapmalarına gerek olmadığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye'nin ETIAS sisteminin bir parçası olmadığı ve yeşil ile gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerini herhangi bir izin almadan gerçekleştirebileceği ifade edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, geçtiğimiz günlerde bu iddiaların doğru olmadığını açıklayarak, "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa'ya seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, vize reddi alanlar AB'ye giremeyecek" gibi haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.