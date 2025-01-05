Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein gibi Avrupa ülkelerine seyahat edecek yeşil ve gri pasaport sahiplerinin sisteme kayıt yaptırması gerekecek.

Uçağa binmeden önce ETIAS'tan onay alınması şart koşulurken, onayı alamayan ya da reddedilen kişilerin Avrupa Birliği ülkelerine girişine izin verilmeyecek. Özellikle Türklerin sık seyahat ettiği Almanya’ya yönelik yeşil ve diplomatik pasaport sahipleri için ön bildirim zorunluluğu 2025'in ilk yarısında başlayacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Avrupa Birliği’nin güvenlik sistemine geçiş için öncelikle EES (Entry/Exit System - Giriş/Çıkış Sistemi) adlı uygulamanın tanıtılması planlanıyor. Bu sistem, AB dışındaki ülkelerden gelen vatandaşların kayıt altına alınmasını sağlayacak.

Seyahatten önce, yolcuların EES sistemi üzerinden bir form doldurması ve ETIAS’a kayıt yaptırması gerekecek. Kayıt sırasında pasaport bilgilerinin yanı sıra e-posta adresi ve ödeme bilgileri de sisteme girilecek.

Sınır kontrollerinde bu bilgiler görüntülenerek kişinin AB sistemine kaydının tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilecek. Türkiye’den çıkmadan önce kişisel ve biyometrik verilerin girildiği sistemde, onay alınmazsa yolcunun seyahati iptal edilecek. Onay verilmemesi durumunda, kişi AB’ye giriş yapamayacak ve ödenen 7 Euro iade edilmeyecek. Ancak 18 yaş altındaki yolculardan herhangi bir ücret alınmayacak.

ETIAS’a kayıt için ilk şart, ödeme. Otomatik ödeme ya da kartla ödeminin artından ETIAS yetkilendirme süreci başlayacak.

Başvuruya cevap bir kaç dakika içinde ya da 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Bu yüzden erken başvurmakta yarar var. Güvenlik kontrolünden geçen herkese, ETIAS seyahat izni verilecek. AB bunun vize olmadığını, seyahat izni“ olduğunu söylese de, Türkler açısından bir anlamda bir tür vize“ anlamına geliyor.