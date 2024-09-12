Sakarya’da Sapanca Gölü kıyısında 60 bin metrekare alanda kurulan Türkiye’nin en büyük Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20 ülkenin katılımı ile uluslararası boyutta başladı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Sakarya’da Sapanca gölü kıyısındaki bu yıl 7’ncisi açılan PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarına yurt dışından alım heyetleri ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 200 peyzaj ve süs bitkileri ve bahçe sanatları ekipmanları firmaları katılım sağladı. Türkiye genelinde 150 milyon dolarlık işlem hacmi olan peyzaj ve süs bitkileri sektörünün kalbi adeta Sakarya’daki bu fuar atıyor. 14 Eylül Cumartesi akşamına kadar sürecek peyzaj ve süs bitkileri fuarı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü kıyısındaki Kırkpınar mevkiine toplu ulaşım araçları ile ücretsiz ring seferleri düzenliyor.

Sapanca Gölü kıyısı adeta Cennet Bahçesi’ne dönüştü

Kırkpınar sahilinde rengarenk çiçeklerin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden getirilen tropikal bitkiler ile limon ağacından, ejder ve muz ağacına kadar yüzlerce çeşit bitki Sapanca Gölü kıyısını adeta bir Cennet Bahçesi’ne dönüştürdü. Dün açılışı gerçekleşen fuara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

20 ülkeden alım heyetleri fuara katılım sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye’nin en kapsamlı fuara; İspanya, Almanya, İtalya, Gürcistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan ve Körfez ülkelerinden alım heyetleri katılım sağladı. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından peyzaj ve süs bitkileri temsilcisi de fuarda stant açtı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen peyzaj ve süs bitkileri yetiştiricileri ürünlerini sergileyerek yerli ve yabancı alım heyetlerine sunumlar yaptı. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar bahçelerini güzelleştirmek adına ihtiyaç duydukları farklı bitkileri almayı ihmal etmezken iklim değişikliği sebebiyle yaşanan kuraklık başta olmak üzere bahçe bakımlarındaki dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlarına sorarak detaylı bilgi alışverişinde bulundu.

Dünya’nın en büyük saksısı bu fuarda sergilendi

Süs bitkisi, peyzaj ile bahçe sanatları ürünleri, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazenin sunulduğu Türkiye’nin en büyük peyzaj ve süs bitkileri fuarında geri dönüşümlü malzemelerden üretilen 3 bin 800 litre kapasiteli saksı da sergilenen ürünler arasında yerini aldı. Firma temsilcisi Mahmut Aşçı, “Türkiye ve Dünyanın en büyük saksısı olan 3 bin 800 litre saksıyı yaparak bu fuarda sergileme fırsatı bulduk” dedi.

Yıllarca ithal edilen bitkileri artık biz yetiştiriyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Türkiye’nin en büyük Peyzaj ve Süs bitkiciliği fuarının açılışını gerçekleştirdik. 7’ncisini düzenlediğimiz fuarımızın uluslararası boyutu ile bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 200 aktif katılımcı firmanın öne çıktığı bu fuar bir tarafta Sapanca gölünün mavisi bir tarafta da ormanların yeşili tüm güzellikleri ile adeta çekim merkezi oldu. Ürettiğimiz bitkileri hem ulusal hem de uluslararası arenada pazarlayıp herkesin kullanımına sunmaya çalışıyoruz. İzmir, Yalova ve Bursa gibi en büyük üretimin gerçekleştiği bu illerimizde Sakarya’nın da ihracatta büyük bir payının olduğunu biliyoruz. Ülke genelinde yıllık 150 milyon dolarlık bir ihracat pazar hacmine sahibiz. Dışardan aldığımız dış mekan bitkilerini artık kendimiz üretir hale geldik. Küresel ısınmanın hat safhada olduğu, iklim değişikliğinin yaşadığımız son dönemlerde emisyonu azaltmak adına, yeşil şehirleri çoğaltmak ve yeşil dönüşümü sağlamak için bizim bu fuarların sayısını artırarak bitkilerin önemli olduğunu vurgulamamız önemli. 14 Eylül Cumartesi akşamına kadar sürecek fuarımıza herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

Peyzajda Sakarya, Dünya markası olacak

Sakarya’ya dünya çapında fuarlara imkan tanıyacak büyük bir fuar alanı kazandırmak için hazırlık yaptıklarını ve alternatif alanları belirlediklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Şehrimize daha büyük bir fuar alanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda alternatif alanlar belirledik. Şehre yakışır yeni bir fuar alanı için çalışıyoruz. Süs bitkiciliği ve peyzajda Sakarya markasını inşallah tüm dünya tanıyacak” şeklinde konuştu.