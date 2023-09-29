Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nün, 22-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Batı Trakya’da düzenlediği 1. etap bisiklet turunun ardından, 2. etap rotası Bulgaristan oldu.EDİRNE (İGFA) - Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu (YEŞİLBİS), bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-26 Eylül 2023 tarihleri arasında “Sınırsız dostluk için pedallıyoruz” sloganıyla Bulgaristan’a bisiklet turu düzenledi.

Edirne Selimiye Meydanından pedal çevirmeye başlayan sporcular 22-26 Eylül 2023 tarihleri arasında, 5 gün 4 gece boyunca yaklaşık 500 km’lik etap süresince Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkarak Yanbolu, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra, Filibe, Hasköy şehirlerinde mola vererek Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda dönüş yaptılar.

Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç başkanlığında, 5 sporcu 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirdi.

Mola verilen şehirlerde sporcular; Bulgaristan Yeşilayı'nı, Filibe Başkonsolosluğunu, Filibe Belediyesini, İl Müftülüklerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular. Bulgaristan Yeşilay Başkanı Ahmet Pehlivan’dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.