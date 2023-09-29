Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdi. Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Peygamber Efendimizin yaşam tarzını örnek alırsak, mahkemelere olan ihtiyacımız azalır" şeklinde önemli bir mesaj verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında Peygamber Efendimizin yaşamını incelemek ve onu örnek almanın, ticaretten siyasete ve aile ilişkilerine kadar birçok sorunu çözmede büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Aktaş, "Peygamber Efendimizi anlamak ve onun izinden gitmek, belki de sorunlarımızın yüzde 90'ını çözmek anlamına gelebilir. Ecdadımız, Süleyman Çelebi öncülüğünde Peygamberimize methiyeler yazmış, onu yücelten sözler söylemiştir" dedi.

Ayrıca, eski Belediye Başkanlığı Konutu'nun yıkımının başladığını ve Süleyman Çelebi Külliyesi'nin inşa edileceğini belirten Başkan Aktaş, "Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin Bursa'da sevgi görmesi nedeniyle Süleyman Çelebi Külliyesi'nin inşaatı başladı. Gelecek yıl, bu özel alanda daha büyük ve coşkulu bir buluşmayı kutlamak istiyoruz. Yeni açılacak külliye ile Mevlid'i tüm dünyaya yaymak Bursa'nın bir görevi olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Alinur Aktaş ayrıca Bursa Mevlevihanesi'nin 9 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağı müjdesini de vatandaşlarla paylaştı. Bu önemli tarihi mekanın yeniden hizmete açılmasıyla Bursa'nın kültürel zenginliğine katkı sağlanacak.