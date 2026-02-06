TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi. Yeni düzenleme, özellikle İnegöl’de yaygın olarak kullanılan bisiklet, elektrikli scooter ve motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiriyor.

KALDIRIMDA SÜRMEYE 5 BİN LİRA CEZA

Kabul edilen maddelere göre; bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosikletin yaya yollarında kullanılması halinde sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi bulunmasına rağmen taşıt yolunda bisiklet ve scooter kullananlar da ceza kapsamına alındı.

YAN YANA SÜRÜŞ, TEK ELLE KULLANIM DA CEZALI

Taşıt yolunun bir şeridinde ikiden fazla bisiklet veya scooterla yan yana sürüş, araçların tek elle kullanılması, yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uyulmaması, sürücü arkasında yeterli oturma yeri olmadan yolcu taşınması ve aşırı yükleme de 5 bin liralık ceza kapsamında yer aldı.

SCOOTER OTOYOLA ÇIKAMAYACAK

Elektrikli scooterların otoyol, şehirler arası karayolu ve hız sınırı 50 km’nin üzerinde olan yollarda kullanılması, ayrıca yük ve yolcu taşınması da yasaklanarak ağır cezaya bağlandı.

Yetkililer, İnegöl’de özellikle kaldırım ve ana caddelerde yoğun şekilde kullanılan iki tekerli araç sürücülerinin yeni kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.