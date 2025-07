Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündemdeki gelişmelere ilişkin kamuoyuna Merinos’ta düzenlenen toplantıyla açıklamalarda bulunuyor.

Düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Bursa Milletvekillerinden Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Haşim Ali Arıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve İlçe Başkanları katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yaptı.

"Değerli Basın Emekçileri, Bugün milletvekilimiz Sayın Kayhan Pala ve Parti Meclisi üyemiz Sayın Canan Taşer şehir dışında oldukları için aramızda değiller. Aynı şekilde Gülfer Belediyemizin kardeş belediyesi olan Gazi Mağusa’daki festival kapsamında orada bulunan belediye başkanımız Sayın Şahin Özdemir de aramızda yer alamamıştır. Evet, Türkiye şu anda yorucu ve kasvetli bir süreçten geçmektedir. Halkımız, bir yandan derin bir yoksullukla, diğer yandan da büyük bir adaletsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Maalesef bugün insanlar, gıdaya, kiraya, giyime ve en temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta zorlanıyor; hayatlarını ciddi bir sıkıntı içinde sürdürmeye çalışıyorlar.

Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Marketler adeta birer enflasyon müzesine dönüşmüşken, asgari ücrete hiçbir artış yapılmamış; emeklilere ise açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaş reva görülmüştür. Geniş tanımlı işsizlik oranı %32’yi aşmış, her geçen gün daha da artmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan yalnızca 3.000 kişilik temizlik personeli kadrosuna 1 milyon 600 bin vatandaşımız başvuru yapmıştır. Halkımız adeta borç batağının içine sürüklenmiştir. Son iki yılda yasal takibe düşen kredi kartı borçlarındaki artış %928 gibi akıl almaz bir orana ulaşmıştır.

Türkiye uzun süredir bilim dışı, popülist yaklaşımlarla yönetilmekte; siyasi ömrünü uzatmak uğruna ülke ekonomisi adeta yerle bir edilmektedir. Bu karanlık tabloda, halkımız 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’ni bir umut olarak görmüş ve yerel iktidarı bizlere teslim etmiştir.

Bursalılar sandık başına giderek iradelerini net bir şekilde ortaya koymuş; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Sayın Mustafa Bozbey’i getirmiştir. Bugün, Bursa nüfusunun büyük bir bölümü, ilçelerde de yine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Osmangazi, Nilüfer, Mustafa Kemalpaşa, Mudanya, Gemlik ve Harmancık gibi ilçelerde halkımız CHP’li başkanları bağrına basmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi; Bursa’da sahil ilçelerinde, dağ ilçelerinde, şehir merkezinde, köylerde ve ovalarda halkımızla omuz omuza yürümektedir.

Ancak belediye başkanlarımız, göreve geldikleri ilk günden itibaren, bir yandan AK Parti'nin yıllardır yarattığı kent yoksulluğuyla mücadele ederken, diğer yandan kentlerimizi hak ettikleri noktaya taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu zorlu süreci ayakta karşılamakla kalmayıp, türlü ayak oyunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.

31 Mart’ın hemen ardından ilan edilen “tasarruf tedbirleri” bahanesiyle CHP’li belediyelerin eli kolu bağlanmaya çalışılmıştır. Sigorta kesintileri, belediyelerin mülklerine yönelik el koymalar ve her türlü cezalandırıcı uygulamalarla karşı karşıya kalınmıştır.

Ancak belediye başkanlarımız tüm bu engellemelere rağmen, Bursa için onurlu bir mücadele ortaya koymuş ve iktidarın planlarını boşa çıkarmıştır.

Değerli basın mensupları, seçimi kaybettikten sonra, “Tertemiz bir belediye bırakıyoruz” diyenler; geride Türkiye’nin en borçlu belediyesini bırakmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 31,8 milyar liralık akıl almaz bir borç yüküyle devraldık. Belediye kaynakları heba edilmiş, kurum adeta felç olmuştu. Hesapsız ve kamu zararına yol açan birçok uygulama yüzünden belediyemiz işleyemez hale getirilmişti.

Ancak Sayın Mustafa Bozbey’in öncülüğünde başlatılan “Başkan Dönüşüm” vizyonu sayesinde Bursa yeniden nefes almaya başlamıştır.

Örnek birkaç tabloyu paylaşmak isterim: 211 milyon TL’ye tamamlanması gereken bir iş, 782 milyon TL’ye mal edilmiştir. 162 milyon TL harcanan bir proje için hiçbir resmi belge düzenlenmemiştir. 3.500 kişilik bir stadyum yıkılıp, yerine 3.000 kişilik bir stat yapılmak istenmiştir. Bu ve benzeri akıl dışı projelerle kentimiz yıllarca geri bırakılmıştır. Ancak artık her şey değişti.

Mustafa Bozbey yönetiminde: akılcı ve şeffaf kent planlamalarıyla Bursa’nın geleceği yeniden çizilmiştir. Kağıt üzerinde kalmış, temeli bile atılmamış projelerin dönemi sona ermiştir. Tarımda destekleyici politikalar uygulanmış; çiftçimizin yanında olunmuştur. Mazot, fide ve yem hibeleri sağlanmıştır. Belediyelerimiz geçmişten kalan borçları öderken; sosyal hizmet alanında kent lokantaları, kreşler ve sosyal tesisler açarak vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Şeffaflık, adalet ve liyakat öncelikli yönetim anlayışıyla halkımızın güveni kazanılmıştır.

Ayrıca, Bursaspor için “bir kuruş veremeyiz” diyen anlayışın aksine, biz şehrimizin gözbebeği olan Bursaspor’u yeniden ayağa kaldırdık. Genel iktidarın kutuplaştırıcı siyaset anlayışına teslim olmadan, Bursa’nın 17 ilçesinde tüm yurttaşlarımıza eşit hizmet götürdük. Artık Bursalının parası, Bursalı için harcanmaktadır. Bugün başımız dik, alnımız açık bir şekilde buradayız. Çünkü biz gücümüzü milletten alıyoruz. Bu nedenle halkın güvenini kırmak için belediye başkanlarımıza ve partimize yönelik aylardır sürdürülen karalama ve kumpas girişimlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'nın birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin umudu ve geleceğidir" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ