Uzun süredir Türkiye kamuoyunun gündeminde olan İBB iddianamesi, 237 gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede, 402 şüpheli bulunuyor. Ekrem İmamoğlu hakkında “suç örgütü kurucusu ve lideri” suçlamasıyla 828 yıldan 2 bin 532 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 142 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor.

"Hukuki Değil Tamamen Siyasidir"

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddianameye tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Halkımız; bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler. Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler. Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti. Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

"Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler. Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir."