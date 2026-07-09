Vodafone, yapay zekâ odaklı dönüşümünü başarıyla sürdürüyor. Yapay zekâyı artık yalnızca bir verimlilik aracı değil, iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir güç olarak gören şirket, yeni kurduğu ve doğrudan CEO’ya bağlı çalışan Veri ve Yapay Zekâ organizasyonuyla telekomünikasyon sektöründe örnek bir adım attı. Yeni yapılanmayla, şirket içinde daha önce farklı birimler altında çalışan Veri, Analitik, Yapay Zekâ ve Robotik Süreç Otomasyonu ekipleri tek çatı altında toplandı. Toplam 150’yi aşkın kişinin görev yaptığı yeni organizasyon sayesinde, şirket içinde hem daha hızlı karar alabilen hem de daha net önceliklendirme yapabilen bir yapı kuruldu.



Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: "Yapay zekâ artık opsiyon değil, zorunluluk. Daha da önemlisi, yapay zekânın değere dönüşmesi gerekiyor. Yapay zekâyı teknoloji olarak değil, iş dönüşümü olarak ele almak, küçük başlayıp hızlı ölçeklemek, güçlü yönetişim yapıları kurmak ve organizasyonu bu dönüşüme hazırlamak gerekiyor. Belki de en önemlisi, ‘AI-first’ yani ‘önce yapay zekâ’ diye düşünmek gerekiyor. Şirketimizde yapay zekâ sadece uygulanmıyor; nasıl çalıştığımızı da yeniden tanımlıyor. İlk başladığımızda, daha çok raporlama, kontrol panelleri ve veri görünürlük çalışmaları ile ilerliyorduk. Ardından kestirimci analiz ile bir üst seviyeye geçtik; KPI tahminleri, satış tahminleri, müşteri geçişlerini tahminleme gibi çalışmalar yaptık. Süreç içinde çok net bir şekilde gördük ki yapay zekâ entegrasyonu sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel ve yönetişimsel bir dönüşüm. Şirketimizde yapay zekâyla yönettiğimiz alan ciddi şekilde büyüyünce, organizasyonumuzu da buna adapte etmemiz gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda, Veri ve Yapay Zekâ organizasyonumuzu bana bağlı bir direktörlük altında konumlandırdık. Bu sayede hem daha hızlı karar alabilen hem de daha net önceliklendirme yapabilen bir yapıya geçtik."

100’den fazla yapay zekâ modeli çalışıyor

Yapılan açıklamaya göre, bugün şirkette 100’den fazla yapay zekâ modeli aktif olarak çalışıyor. Bu modeller; müşteri geçişleri, uyarlanabilir teklifler, müşteri deneyimi, şebeke optimizasyonu, dolandırıcılık ve anomali tespiti, kredi riski gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor. Baz istasyonu optimizasyonundan net tavsiye skoru ve müşteri deneyimi modellerine, cihaz satın alma eğiliminden çağrı merkezi temsilci eşleştirmeye, kredi risk ve batık modellerinden anomali tespitine kadar birçok alanda yapay zekâ şirket için aktif olarak değer üretiyor.

Yüzde 100 yapay zekâ tabanlı Müşteri Değer Yönetimi

Operatör, Müşteri Değer Yönetimi alanında da yüzde 100 yapay zekâ tabanlı bir yapıya ulaştı. Daha önce segment bazlı, manuel ve statik kampanyalar yöneten şirket, bugün tamamen yapay zekâ tarafından yönetilen, gerçek zamanlı çalışan bir karar mekanizmasına geçti. Bu doğrultuda, müşteri geçişlerini tahminleme modelleri ve uyarlanabilir teklif sistemleri birlikte çalışarak müşteriye özel teklifleri anında oluşturuyor. Bu sistemlerin şirkete katkısı yaklaşık yüzde 5,9 EBITDA seviyesine ulaştı.

Yönetişim, strateji ve yatırım motoru oluşturuldu

Operatör, tüm yapay zekâ projelerini yönetmek, kaynakları doğru kullanmak ve stratejiyi merkezi olarak kurmak için "AI Board" yapısı oluşturdu. Sadece bir yönetişim mekanizması değil, aynı zamanda bir strateji ve yatırım motoru olarak tasarlanan ‘AI Board’da her proje iş değeri, teknik efor ve risk açısından değerlendiriliyor. Özellikle Sorumlu Yapay Zekâ konusunun kritik bir başlık olarak ele alındığı bu yapıyla, büyük ve dönüşümsel projeler önceliklendirilirken, daha küçük ve hızlı uygulanabilecek işler demokratize ediliyor.

Kültürel dönüşüme öncelik

Operatör, yapay zekâ dönüşümünü organizasyon geneline yaymak ve güçlü bir kültürel dönüşüm başlatmak amacıyla "Yapay Zekâ Şampiyonları" yapısı da kurdu. Bu yapıyla, sadece yapay zekâ geliştiren değil, aynı zamanda yapay zekâyı anlayan ve doğru talep edebilen bir organizasyon oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, şirket içinde farklı departmanlarda farkındalık çalışmaları yapılıyor.

P3 araştırmasında "Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" seçildi

Vodafone Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirilen P3 araştırmasında, yalnızca 5G kapsamasında değil, şebeke performansı ve yapay zekâ yetenekleri alanındaki liderliğini de ortaya koydu. P3 Mobil Karşılaştırma Raporu'nda en yüksek performans puanını alarak "P3 Test Şampiyonu" ve "P3 Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" seçilen şirket, hem şebeke kalitesi hem de yapay zekâ odaklı hizmet sunumunda lider operatör konumunu teyit etti. Şirketin "P3 Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" olarak tanınmasında, hızlı ve güvenilir yapay zekâ yanıt süreleri sağlaması, yapay zekâ motorlarına istikrarlı bağlantı sunması ve gerçek yapay zekâ etkileşim senaryolarında yüksek başarı oranları elde etmesi etkili oldu.