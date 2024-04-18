Dünyaca ünlü markaların stratejik iş ortağı olan Yeşim Grup, tekstil ve hazır giyimdeki öncü firma rolünü eğitime verdiği destekle pekiştiriyor. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin IB Programı’na kabul edilmesine destek olan Yeşim Grup, öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim alarak geleceğe daha güçlü hazırlanmalarının yolunu açtı.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumdan aldığını topluma geri verme ilkesiyle hareket eden Yeşim Grup, eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle de örnek olmaya devam ediyor.

Yeşim Grup’un kurucusu merhum Şükrü Şankaya’nın eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (ŞŞAL) öğrencilerinin daha iyi şartlarda ve uluslararası ölçekte eğitim alması için sorumluluk alan Yeşim Grup, ŞŞAL’ın Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı’na kabul edilmesi için destek oldu.

Global bir oyuncu olma vizyonuyla hareket eden Yeşim Grup, dünya vatandaşı gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla, ŞŞAL’da IB Diploma Programı’nın uygulanabilmesi için hem öğretim kadrosunun gerekli eğitimleri almasını hem de okulun fiziki imkanlarının bu sisteme uygun hale getirilmesine imkan sağladı.

Bursa’da daha önce ikisi Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü ve ikisi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü olmak üzere 4 kurumun kabul edildiği IB Diploma Programı’na katılmaya hak kazanan ŞŞAL, böylece Bursa’daki proje okulları arasında bu programı uygulamaya aday Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı tek okul oldu.

Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde okuyan ve programa kabul kriterlerini karşılayan 10.sınıf öğrencilerinin başvurabileceği geniş bir ünversite öncesi iki yıllık program sonucunda, öğrenciler bitirme sınavlarında başarılı olmaları halinde uluslararası geçerliliği olan IB Diploması almaya hak kazanacaklar.

ŞŞAL’ın IB Diploma Programı’na katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Babam Şükrü Şankaya tarafından yapılan ve onun adını taşıyan okulun böylesine önemli bir programa kabul edilmesi bizleri oldukça mutlu etti. Eğitim, babam için çok önemliydi. Buradan mezun olan öğrencilerimizin de uluslararası standartlarda eğitim alması ve gelecekte global arenada ses getiren kişiler olması bizleri gururlandıracaktır.” dedi.

Babası Şükrü Şankaya’nın, kendi adını taşıyan okullara büyük önem verdiğini, onları takip ettiğini ve başarılarıyla gurur duyduğunu kaydeden Şankaya, “Bizler de onun ‘Önce İnsan’ felsefesini rehber alarak onun mirasını ileri taşımak için Yeşim Grup ve Şankaya Ailesi olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimizin gelişimi adına üzerimize düşen tüm sorumluluğu alacağız.” diye konuştu.

ŞŞAL Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ise okullarının uluslararası geçerliliği olan IB Programı’na dahil olması için verdikleri desteklerden dolayı Yeşim Grup ve Şenol Şankaya’ya teşekkür etti. Ömeroğlu Ünlü, “Şenol Şankaya her zamanki pozitif yaklaşımıyla bu noktada bizden desteklerini esirgemedi. Okulumuzun ve öğrencilerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasında bugüne kadar bizlere sağladığı destekler için kendisine minettarız.” ifadelerini kullandı.