Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Kültür Sanat Takvimi’nde yer alan “Yetenek Avcısı” isimli çocuk oyunu, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) minik izleyicilerine kahkaha dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro etkinlikleri, Kasım Ayı Takvimi’nde de minik izleyicilere tebessüm olmaya güldürmeye devam etti. Minikler Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) salonunda sahnelenen “Yetenek Avcısı” tiyatro oyununda buluştu. Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ve çocuklardan tam not alan oyun, iki ayrı seansta minik izleyicilere keyifli bir seyir sundu. Çocukların büyük bir heyecanla takip ettiği oyun, kahkahalarla, neşe dolu bir atmosferle geçti.