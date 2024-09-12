Medeniyet Üniversitesi, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ve Palet Türk Müziği İlkokulu iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul’un ilk müzik ortaokulu işbirliği imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan YETEV Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Biz Palet Türk Müziği İlkokulu ile bir adım atmış olduk. Türk müziği dünyasına, Türk müziği ekosistemine dahileri keşfedip yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren ve Palet Türk Müziği İlkokulu iş birliğiyle hayata geçirilecek olan İstanbul’un ilk müzik ortaokulu için iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Projenin imza törenine İstanbul il Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ve Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katıldı.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Palet Türk Müziği İlkokulu’nu açalı 5 yıl oldu, bu sene 6’ıncı yılımız ve 2 mezun verdik. Biz de yılda 24 öğrenci alıyoruz. Geldiğimiz noktada yılda belki Üsküdar’da yaptığımız anaokulu taramalarına dayalı olarak, 1000-2000 öğrenci arasından aslında 24 çocuğumuzu okulumuza alıyoruz ve bu çocuklarımıza aslında hepsinin yeteneği çok üst düzeyde oluyor bu haliyle. Ailenin gelir durumuna göre de tam burslu, kısmi burslu, çeşitli değerlendirmelerle burs komisyonumuz karar veriyor. Öğrencilerimiz ilkokulu bitirdikten sonra eğer konservatuara devam etmek isterlerse yakında Üsküdar ilçesinde devam edebilecekleri ortaokulu olan bir konservatuar yok. Onun için bir zamandır Medeniyet Üniversitesi’nde bu konuyu konuşuyorduk, müzik bölümü olduğu için ve bize en yakın devlet üniversitesi olduğu için sağ olsunlar, milli eğitim de çok sıcak yaklaştı. Hem bizim okulumuzdan mezun olan öğrenciler için tabii ki bir ortaokulda konservatuara başlama imkanı oluşmuş oldu. Hem de tabii ki bütün aslında Anadolu yakasında, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy bölgesindeki bütün öğrenciler için de çok güzel bir imkan" dedi.

“Türk Müzik dünyasına dahileri keşfedip yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Bilal Erdoğan konuşmasının devamında, "Biliyorsunuz bu tür yetenek gerektiren alanlarda ne kadar erken bu yetenek keşfedilir ve ne kadar erken işlenmeye başlarsa sizin dahiler dünyaya sunma imkanınız o kadar artıyor. Sporda da böyle, sanatta da böyle. Biz Palet Türk Müziği İlkokulu ile bir adım atmış olduk. Aslında 6 yaş seviyesinde Türk müziğine, Türk müziği dünyasına, Türk müziği ekosistemine dahileri keşfedip yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu zincirin bir halkasının daha böylelikle tamamlanmış olduğunu inşallah söyleyebiliriz. Ben huzurlarınızda emekleri, destekleri, katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze, Üniversite Rektörümüze, özellikle Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e ve bu konuyla özel ilgilenen Bakan Yardımcımız Ömer Faruk Yelkenci’ye de teşekkürler ederim" diye konuştu. Programda, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul il Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a plaket takdim etti.