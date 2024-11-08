Düzce'nin Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Sedat Korul, Türkiye genelinde hastaneleri bırakan hekimlere uymadı. İlçe hastanesini terk etmedi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde mevcut olan doktor sıkıntısına, grev yapan doktorlar da eklenince hastalar açıkta kaldı!

Doktorların iş bırakma eylemi yapması sağlık sisteminde aksamaya neden oldu.

Yığılca Devlet Hastanesi'nde ise aile hekimi olan Dr. Sedat Korul görevine devam edip hastalarınıda açıkta bırakmadı.

Konuyla ilgili Düzce muhabirimiz Sefer Demir'e açıklamada bulunan Korul, "Eğer ki bu eylem mesai saatleri dışında olsaydı katılırdım. Ancak mesai saatinde olunca bizlere güvenip gelen hastaları mağdur etmemek adına katılmadım" dedi.