Altınova İlçe protokolü, 2023 yılının son gecesini ilçede görev yapan kamu personeliyle birlikte geçirdi.

Yalova Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyeleri, 2023’ün son gecesinde ilçede görevde bulunan kamu personeline ziyarette bulundu. Altınova İlçe Emniyet Amirliği, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Devlet Hastanesi ve Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve polis denetim noktaları ziyaret edildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yeni yılın dünyaya birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Oral, Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımızı ve yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi 2024 yılında da birlikte sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.