Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara 'yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söyledi" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanının zam açıklamasında bulunduğu iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığ bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara 'yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söyledi" iddiası doğru değildir. Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, "çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı" yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.