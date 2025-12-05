YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET ATM VE 2 ADET BAZ İSTASYONU KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte başlayacak olup sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. 3 numaralı ihalede KDV muaf olup, diğerlerine %20 KDV eklenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 15/12/2025 Saat: 15:00 - İhale Tarihi: 16/12/2025 Saat: 10:00 İşin Adı Yüzölçümü M2 Tahmini

Bedeli TL Geçici

Teminatı TL 1 Yiğitler Mahalle B14. Sokak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yanında bulunan Baz İstasyonu 30 11.000,00 11.880,00 2 Sinandede Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 3. İkiz Sokak Kesişiminde bulunan Baz İstasyonu 5 11.000,00 11.880,00 3 Değirmenönü Mahalle 2. Okul Cadde Muhtarlık Binası Yanında bulunan ATM Ünitesi 4 9.000,00 9.720,00

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak belirtilen son başvuru tarihine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden, bilgi edinilebilir. 3 Numaralı ATM kiralama ihalesine katılacakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna kayıtlı olması gerekmektedir.

1. Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı

2. Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı

4. Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)

5. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

6. Banka personelinin görevlendirildiğine dair yazı ve görevlendirilen kişiye ait T. C. kimlik kartı (3 numaralı ihaleye katılacak olanlar ayrıca sunacaktır ve yazı örneği İhale Biriminden alınacaktır.)