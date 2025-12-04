Adalet Bakanlığı, hem Adalar Adliyesi’nde hem de Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkan emanet soygunlarının ardından kapsamlı bir adım attı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Adalet Bakanı’nın talimatıyla bu adliyelere dair iki müfettiş görevlendirildi ve soruşturma genişletildi.

En Kısa Sürede Başlayacak

Bu iki kritik dosya, Türkiye genelinde bir zincirleme denetim sürecini tetikledi.

Tüm adliyelerdeki adli emanetlerin tek tek denetimden geçirileceğini, sürecin kısa süre içinde başlayacağını belirtiliyor.

4 Müfettiş Görevlendirildi

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"Ülke Genelinde Denetimler Artırılacak"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanlığının halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.



Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak. Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor."