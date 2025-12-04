26 Eylül gecesi Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma halen sürüyor. Olayla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken, geçtiğimiz günlerde yeni ses kayıtları da gündeme gelmişti.

Bağrışmalar ile Düşüş Sesi Arasındaki 7 Saniyelik Fark

Gazeteci Sevilay Yılman, son olarak apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kayıtlar, SHOW TV’de Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında ilk kez yayınlandı. Görüntülerdeki en çarpıcı detay, Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile bedeninin yere çarpma sesi arasında tam 7 saniye olmasıydı.

“Bu Önemli Bir Delil"

Programın canlı yayınına katılan Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, bu farkın normal şartlarda imkansız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“6’ncı kattan düşen bir insanın yere ulaşma süresi en fazla 1.5–2 saniyedir. 7 saniyelik boşluk ciddi bir mücadeleye işaret ediyor olabilir. Bu önemli bir delil.”

“Hiçbir Ses Gelmemesi Garip"

İzgi ayrıca, düşmeden önce herhangi bir sesin çıkmamasının da şüphe uyandırdığını vurguladı: “Bir insan ayağı takılsa bile bir ses çıkar. Güllü’den hiçbir ses gelmemesi çok garip.”