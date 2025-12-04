Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun rapor hazırlık aşamasına geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Mustafa Şen açıklamalarda bulundu. Şen, hazırlayacakları raporda “eve dönüş düzenlemesi”nin de bulunacağını belirterek, “Örgüt üyeliği bir suçtur. Örgüt kendini feshederse bu suç da ortadan kalkar. Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip şartıyla teklif ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Dinleme sürecini tamamladık, şimdi rapor hazırlama aşamasına geçiyoruz” dedi.