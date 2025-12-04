Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun rapor hazırlık aşamasına geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Mustafa Şen açıklamalarda bulundu. Şen, hazırlayacakları raporda “eve dönüş düzenlemesi”nin de bulunacağını belirterek, “Örgüt üyeliği bir suçtur. Örgüt kendini feshederse bu suç da ortadan kalkar. Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip şartıyla teklif ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Dinleme sürecini tamamladık, şimdi rapor hazırlama aşamasına geçiyoruz” dedi.
“Örgüt Dağılırsa Üyelik Suçu Da Ortadan Kalkar"
Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti’li Mustafa Şen, hazırladıkları rapora ilişkin bilgiler paylaştı. Şen, “Komisyona sunacağımız rapor 9 ana bölümden oluşuyor ve yarın teslim etmeyi planlıyoruz. Örgüt üyeliği bir suçtur; ancak örgüt kendini feshederse bu suç da geçerliliğini yitirir. Örgüt tamamen dağıtıldığında yardım ve yataklık suçları da düşer. Terör örgütü mensubu hüküm giymişse, bu kapsamda verilen cezalar da ortadan kalkar. Aynı suçlardan yargılanma sürüyorsa davalar düşer. Fakat tüm bunların 5 yıllık adli takip şartıyla uygulanmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.