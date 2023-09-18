Yıldırım Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Anadolu Kültür Şöleni, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde ‘Kars, Ardahan, Iğdır’ programı ile devam etti.

Yöresel halk oyunları gösterisi ile başlayan geceye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras, Kars Ardahan Iğdır Federasyonları Başkanı İrfan Koç, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Köksal Yüzbaşıoğulları, Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay, Ankara, Ardahan, Kars, Iğdır Kadın Meclisi Başkanı Canan Avşar Uzun, Sakarya Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Mustafa Karabudak ve çok sayıda davetli katıldı. Kafkas gösterileri ve yöresel halk oyunlarının ardından Aşık Maksut Feryadi, Ahmet Hiçkorkmaz, Selma Geçer ve Metin Koçer sahne aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, farklı sebeplerden dolayı Anadolu’dan, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan şehrimize göç edenlerin ilk menzilidir. Dolayısı ile bu yörelerin bu coğrafyaların kültürünü, geleneğini, değerlerini anlamadan Yıldırım’ı anlayamaz ve anlamlandıramayız. Bizim en büyük zenginliğimiz Yıldırım’a taşınan kültürel ve sosyal değerlerimiz. Bursa, bereketli ve kadim bir şehirdir. Anadolu’nun dört bir yanından, Balkanlar’dan, Kafkasya’dan gelen binlerce insan bu şehirde yan yana kardeşçe yaşamaktadır. Serhat illerimizin yiğit evlatları uzun yıllardan bu yana; çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, güzellikleriyle Bursa’ya değer katmıştır. Hepimizin ortak paydası Yıldırım’da işte bu birlik ve beraberliğimizin yansıması olan Kars, Ardahan, Iğdır Gecesi’nde sizlerle olmaktan dolayı mutluyum” diye konuştu.