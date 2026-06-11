Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Şube Müdürlüğü, Körfez İlimtepe bölgesine ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçireceği 'İlimtepe Bağlantı Yolu 2. Etap Projesi' için ihale sürecini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye 13 firma ve iş ortaklığı katıldı. Teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alındı. En düşük teklif 945 milyon 539 bin 720,71 TL; en yüksek teklif ise 1 milyar 285 milyon 941 bin 328 TL oldu.

Projede 2. etap hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe'ye uzanan 5,2 kilometrelik yolun 1. etabını 2022 yılında tamamlayarak hizmete sunmuş, proje dahilinde 19x128,7 metre uzunluğunda otoyol geçiş köprüsü ve bağlantı yolları inşa edilmişti. Projede şimdi 2. etap için düğmeye basıldı. İlimtepe bağlantısının sağlandığı İlim Caddesi, mevcut durumda düşük standartlı 2x1 yol platformuyla hizmet veriyor. Proje kapsamında toplam 4,7 kilometre uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol ile 2 kilometre bağlantı kolları inşa edilecek. Hürriyet Bulvarı'ndan başlayarak Dereli Sokak üzerinden devam eden güzergâhta kapsamlı yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla seyahat sürelerinin azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, trafik güvenliğinin ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Dev altyapı ve üstyapı imalatları

Proje kapsamında 911 bin metreküp kazı ve 100 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Yol yapımında beton, donatı çeliği, toprakarme sistemleri ve hidrolik kanallar kullanılacak. Ayrıca 106 bin 800 ton PMT ve PMAT ile yaklaşık 58 bin ton asfalt serimi yapılacak. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattı, bordür, parke ve 170 aydınlatma direği de imal edilecek.