Yıldırım Belediyesi, zaman ve kâğıt israfının önüne geçmek ve vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmek için inşaat projelerini dijital platformda inceleyerek önemli ölçüde tasarruf sağladı. E-ruhsat ile 9 buçuk ton kağıt tasarruf edildi.

Yıldırım Belediyesi, yapıların ruhsatına esas projelerin kâğıt ortamı yerine dijital ortamdan alındığı, onaylandığı ve dijital bir dosya olarak müelliflerine teslim edildiği e-imza (dijital imza) uygulaması hem kaynakları doğru kullanıyor hem de zamandan tasarruf ediyor. Yapı denetim firmaları ve proje müellifleri artık belediyeye sundukları yapı projelerini e-imza ile imzalayıp teslim ederken, belediye de projeleri e-imza ile onaylayarak kalın proje ozalit çıktıları yerine CD, flash disk veya e-mail yoluyla müelliflere teslim ediyor. Yıldırım Belediyesi, 2020 yılından bu yana uyguladığı bu sistemle 9,5 ton kâğıt tasarrufu sağlayarak 160 ağacı kesilmekten kurtardı.

Kaynakları ve zamanı doğru kullanıyoruz

Dijital uygulamalar ile vatandaşın hayatı kolaylaşırken, belediyecilik hizmetlerinin de daha hızlı verilebildiğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-İmar Dijital Onay Sistemi’nin sağladığı yenilikle mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşıyor. YETKİN Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman ve kağıt israfının önüne geçtik. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek imara dair tüm başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkân sağladık. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz. Sosyal ve kültürel gelişimi ile Bursa’nın parlayan yıldızı haline gelen Yıldırım’a, dijital teknolojiyi de entegre ederek hizmetlerin daha ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.