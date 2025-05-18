Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Bursa Teknoloji ve Gençlik Festivali başladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde Roketsan’dan T3 Vakfı’na varıncaya kadar birçok kurum ve kuruluşunun stant açtığı festivalde konserlerden eğitici atölyelere, sahne gösterilerinden çocuk oyun alanlarına, tadım noktalarından deneyim alanlarına çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Festival alanını ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da yalnızca yollar, binalar, parklar yapmıyor, ülkemizin ve milletimizin yarınlarını şekillendirecek Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, bir nesil yetiştiriyoruz. Bilimin, sanatın ve yüksek ahlakın parladığı bir Yıldırım tahayyül ediyor, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Geleceğin inşa edildiği, umutların filizlendiği ve ideallerin teknolojiyle buluştuğu bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır. Yazılımda, savunma sanayisinde, yapay zekâda, sporda, kültürde, sanatta en önde olacak bir gençlik için buradayız. Bu festival; yerli ve milli teknoloji hamlemizin, savunma sanayisindeki hamlelerimizin, bilim ve sanat alanındaki başarılarımızın ete kemiğe büründüğü bir buluşma alanıdır" diye konuştu.

Gençlerin hayallerinin, düşüncelerinin projelere, üretime ve başarıya dönüşmesine katkı sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. Unutmayın; geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu inşa etmektir. Bilimde, sanatta, teknolojide parlayan bir Yıldırım, parlayan bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, katılımcı kurumlara, gençlerimize ve özellikle bu heyecanı bizimle paylaşan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stantları ziyaret ederek, gençlerle sohbet eden Başkan Yılmaz, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.