Olay merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, sokak arasında husumetlisiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, kalabalık araya aldığı kişiyi darp etmeye başladı. O sırada kavgayı gören bir vatandaş, tarafları ayırmak için müdahale etmek istedi. Ancak gençler bu kez de ayırmaya çalışan vatandaşa tepki gösterdi. Yaşanan arbede çevredeki diğer vatandaşların amatör kamerasına yansıdı.

Kavga, tarafların bir süre sonra uzaklaşmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA