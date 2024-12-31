İlçe genelinde market, fırın ve işyerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, ürün fiyatlarını ve hijyen koşullarını kontrol etti. Marketlerde yapılan incelemelerde, ürünlerin reyon etiket fiyatları ile kasada uygulanan fiyatlar karşılaştırılarak denetimler hızla devam ediyor.



‘’Denetimlerimiz aralıksız devam edecek’’

Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru ve refahı için çalıştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışları ve hijyen şartlarını periyodik olarak denetliyoruz. Ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.