Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı’nda meydana gelen silahlı olay, çevrede büyük panik yaşattı. İddiaya göre bir ayakkabı mağazasında meydana gelen olayda bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce yanındaki kadına ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adam ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve tarafların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirirken, olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.