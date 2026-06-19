Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri doğrultusunda yayımladığı son taklit ve tağşiş listesine Bursa’dan bir firma da girdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye ait yoğurt ürününde, tüketiciyi yanıltıcı içerik tespit edildi.

Bakanlığın 18 Haziran 2026 tarihli listesinde yer alan bilgilere göre, 29032026 parti numaralı “Yoğurtçu İdris” markalı “Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt 500 G” ürününde koyun sütü bulunduğu beyan edildi. Ancak laboratuvar analizlerinde üründe koyun sütüne rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu ürün, uygunsuzluk tespit edilen gıdalar arasında kamuoyuna açıklandı.