Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan bu tarihi aks, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekânlarıyla hak ettiği değere kavuşturulmak isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde “Dünden Bugüne Yeşil Emirsultan Paneli” düzenlenerek akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, muhtarlar ve bölge halkının görüşleri alındı. Panelde belirlenen yol haritasının ardından, “Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” için başvurular başladı. Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 18 Kasım 2025 olarak belirlendi. Yarışmayla ilgili detaylar ve başvurular “www.yarismayildirim.com” adresinden yapılabiliyor.

Projenin amacı, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirmek, aksı yeniden canlandırmak ve sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturmak. Ayrıca mevcut sorunlara çözümler üretilmesi, tarihi mirasın korunması ve kentsel dokunun günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak projelerin, Yıldırım Belediyesi’nin hazırlayacağı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na temel oluşturması bekleniyor. Projelerin en geç 18 Kasım Salı günü saat 18.00’e kadar teslim edilmesi, sonuçların ise 2 Aralık’ta açıklanması planlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu çalışmanın sadece mimari bir arayış olmadığını, aynı zamanda geçmişi günümüz şehircilik anlayışıyla buluşturan bir “hafıza seferberliği” olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, hedeflerinin bu eşsiz hattı yalnızca korumak değil, erişilebilir, yaya öncelikli ve insan odaklı bir yapıya dönüştürerek gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakmak olduğunu ifade etti. Yarışmanın, mekânın ruhunu hisseden ve geçmişe vefa göstererek geleceğe değer katmak isteyen herkese açık olduğunu belirtti.

Yılmaz, yarışmanın her yaştan, her kesimden birey için erişilebilir ve kapsayıcı bir kentsel deneyim oluşturmayı amaçladığını söyledi. Elde edilecek projelerin, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na altyapı sağlayacağını ve mimarlık ile kentsel tasarım kültürüne katkı sunacağını dile getirdi. Başkan, yarışmaya katkıda bulunacak tüm ekipleri tebrik ederek, ortaya çıkacak projelerin şehre değer katmasını temenni etti.