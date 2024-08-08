Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Bursa’nın kadim kimliğinin oluşmasında Yıldırım’ın katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm ve konuk stoku hakkında bilgiler paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa denildiğinde akla ilk olarak ‘yeşil’ sembolünün geldiğini söyleyen Yılmaz, Yeşil’in en çok Yıldırım’da bulunduğu, Bursalılar ve turistler için önemli bir yere sahip Emir Sultan Camii ve Cumalıkızık Köyü’nin de Yıldırım’da bulunduğunu, dolayısıyla ilçenin Bursa’nın kadim kimliğini oluşturmak adına büyük rol oynadığını belirtti.

"KONUT STOKUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Yıldırım’ın Uludağ ile şehrin buluştuğu noktada en çok alana sahip ilçe olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Kültürel bölgeler ve Uludağ’a yakınlığı açısından Yıldırım’ın kimliği diğer ilçelere göre daha güçlü durumda. Ben Yıldırım’ı tanımlarken ‘Uludağ’ın eteğine kurulmuş vadilerle çevrelenmiş bir şehir’ olarak betimliyorum. Dolayısıyla bizim kadim ve doğal kimliğimiz çok güçlü, ancak yeni dönemde şehirleşme ile beraber gelen kronik problemlerimiz de var. Bizim konut stokuna ihtiyacımız var. Yeni dönemde yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları ile beraber bu stokumuzu ortaya çıkarıp, konut üretiyoruz.” dedi.

"ÖZEL SEKTÖRLERE DE İŞ DÜŞÜYOR"

Başkan Yılmaz, konut stoku sağlamak açısından özel sektörlere de iş düştüğünden bahsederek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Özel sektörün önlerindeki problemleri çözdük, şimdi ise teşvik ediyoruz. Birçok noktada projeler yürüyor. Böylece bu konut ihtiyacımızı sağlamış oluyoruz. Zaten sosyal yaşam alanları ve yeşil alan noktasında zenginleştik. Geçen dönem 1 buçuk milyon metrekarelik yeşil alan üreterek bu konuda en zengin belediyeyiz diyebiliriz. Bu sayı hiçbir ilçede yok. Dolayısıyla sosyal yaşamı ve yeşil alanı iyi bir noktaya getirmiş olduk. Uludağ Üniversitesi’nin 100 bin öğrencisi var ama Uyumayan Kütüphane gibi geniş kapsamlı pek çok kütüphane Yıldırım’da bulunuyor. Bu alanlarda zenginleştik artık hızlı bir şekilde konut ihtiyacımızı çözmemiz gerekiyor.”