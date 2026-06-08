Ruffles, kampanya kapsamında düzenlediği 'Efsanevi Maç İzleme Partisi' etkinliğinde Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Thierry Henry ve Steve Carell'ı taraftarlarla bir araya getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsoru Ruffles, hayata geçirdiği 'Varsa Ruffles Maça Varız' kampanyasının yeni projesi 'Efsanevi Maç İzleme Partisi' etkinliğini duyurdu. Küresel etkinlik serisinin bir parçası olan organizasyonda Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Thierry Henry ve Steve Carell taraftarlarla bir araya geldi.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Beckham'ın organizasyonunda futbolseverler unutulmaz bir maç izleme deneyimi yaşadı. Parti başlamadan önce ortaya çıkan 'ürünü kim getirecek' sorusu ise etkinliğe sürpriz anlar kattı. Yeterli ürün olmadığını fark eden ekip, bir süpermarkete giderek alışveriş yapan kişilere beklenmedik bir deneyim sundu ve taraftarları Beckham'ın ev sahipliğindeki partiye davet etti.

Tamamen doğaçlama tepkilerle canlı olarak kaydedilen anlar, futbolseverleri spor ve eğlence dünyasının yıldız isimleriyle buluşturdu. Etkinlikle ilgili konuşan Beckham, 'Maç İzleme Partisi'ni hazırlarken inanılmaz eğlendik. Ortamdaki enerji, kahkahalar ve taraftarlarla kurulan bağlar gerçekten muhteşemdi' ifadelerini kullandı.