ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2025 yılının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilmesi bekleniyor.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirileceği kaydedildi.

Saat 15.30'da başlayacak toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirlerin yanı sıra ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.