Vodafone'un tüm abonelerine yıl içinde sunmuş olduğu kampanyalı teklifler müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Yurt içinde araç kiralama hizmetinde bulunacakların ek indirimlerden faydalanabileceği yepyeni bir kampanya duyuruldu.

Yılın son günlerine özel araç kiralayacaklar 2.000 TL'ye kadar avantaj elde edebilecek. Kampanyaya katılarak indirimden faydalanmak isteyenlerin Vodafone abonesi olup alışveriş sırasında indirim kodunu girmesi yeterli olacak.

2.000 TL Kazandıran İndirim Kodu Nedir?

Vodafone'un tüm aboneleri için başlatmış olduğu kampanya kapsamında indirim kodu SYCAR olarak tanımlandı. 31 Aralık tarihine kadar bu kodu kullanarak Seyahat Yanımda uygulaması içerisindeki ödeme adımlarını tamamlayanlar kârlı çıkacak.

Vodafone Araç Kiralama Kampanyası Nasıl Kullanılır?

Kampanyadan faydalanabilmek için cep telefonu numarası ile birlikte kupon kodunun girilmesi yetiyor. Kampanya kapsamında;

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1-2 gün arası araç kiralama hizmetinden 150 TL

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3-4 gün arası araç kiralama hizmetinden 400 TL

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5-6 gün arası araç kiralama hizmetinden 500 TL

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7-14 gün arası araç kiralama hizmetinden 750 TL

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15 gün ve üzeri araç kiralama hizmetine 2.000 TL indirim kazanılabilir.