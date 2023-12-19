31 Aralık tarihine kadar hava yolunda faaliyet gösteren tüm üye işyerlerinden yapılacak tek seferde 1.000 TL ve üzeri alışveriş 100 TL Bankkart Lira kazandırıyor. Uçak bileti alımını ucuzlatan bu kampanya yılın son günlerine özel indirimli uçabilmeyi sağlıyor.

Bankkart mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli 100 TL Bankkart lira fiziki ya da sanal POS kullanıcıları için geçerli oluyor.

Uçak Bileti Alımına 100 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Kampanya dönemi boyunca şartları karşılayarak katılım sağlayanlar anında nakit iadeden faydalanıyor. 100 TL Bankkart Lira kazanmak isteyenlerin alışverişten önce kampanyaya başvurması yetiyor. Ziraat Mobil uygulaması içinde yer alan ilgili kampanyayı aktif hale getirmek yetiyor.

Kampanyaya Katılım Şartları Nedir?

Kampanya dönemi boyunca her müşteri en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Ziraat Bankası'nın yurtiçi uçak bileti alımına özel sunduğu bu fırsat tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup farklı kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.