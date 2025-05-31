

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin B.(18) yönetimindeki 16 AYS 167 plakalı motosiklet cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Tolga D.'ye(14) çarptı. Kaza sonucu yaya, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Eren Z.(17) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ