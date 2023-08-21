Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Tandoğan caddesinde seyir halinde olan Sürücü Mahmoud K.(16) yönetimindeki 16 MB 8244 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapmakta olan Sürücü Berkay B.(27) yönetimindeki 16 PE 280 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.