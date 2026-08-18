Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki nitelikli insan kaynağını geliştirecek yeni bir eğitim modeline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında GUHEM bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, 48 öğrenciyle eğitim - öğretim sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Hazırlık sınıfının ardından dört yıllık eğitim verilecek okulda öğrenciler; burs, barınma ve uluslararası gelişim programlarıyla desteklenecek. Türkiye'nin uzay ve havacılık vizyonuna eğitim, deneyim ve uluslararası iş birlikleriyle katkı sunan GUHEM'in artık yeni bir döneme girdiğini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezin müze ve deneyim alanının ötesine geçerek güçlü bir akademik yapıya kavuştuğunu söyledi. İbrahim Burkay, 'Büyük bir hayal olarak hayata geçirdiğimiz GUHEM, bugün hem bir müze hem bir deneyim merkezi hem de akademik bir yuva konumuna geldi' dedi.

'Türkiye'nin uzay misyonunun en önemli merkezlerinden biri'

GUHEM'in kendi alanında Türkiye'de tek, dünyada ise ilk beş merkez arasında bulunduğunu belirten Başkan Burkay, 'Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimizi 2020 yılında hayata geçirdik. Bugün kendi alanında Türkiye'deki tek uzay ve havacılık eğitim merkezi, aynı zamanda dünyada da ilk beş merkez arasında yer alıyor. Uluslararası uzay ve havacılık merkezleriyle anlaşmalar ve iş birlikleri yürüttüğümüz GUHEM, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu uzay misyonunun en önemli merkezlerinden biri. GUHEM, aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı'nın en önemli işbirliği kuruluşları arasında.' dedi. Merkezin güçlü bir eğitim altyapısına sahip olduğunu kaydeden Burkay, 'GUHEM'i her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçimiz geziyor. Kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarlarımız dünya çapında çok kıymetli bir altyapı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokolle şimdi bu güçlü yapıyı akademik eğitimle tamamlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'En büyük hedefimiz yetenek madenciliği'

Türkiye'nin son 15 yılda sanayi, üretim ve özellikle savunma sanayisinde önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade eden Başkan Burkay, bu kazanımların nitelikli insan kaynağıyla daha ileriye taşınacağını söyledi. GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi'nin 48 öğrenciyle eğitim-öğretim dönemine başlayacağını açıklayan Burkay, Türkiye'nin sanayi, üretim ve savunma sanayisindeki kazanımlarının nitelikli insan kaynağıyla daha ileriye taşınacağını vurgulayarak, 'Gerçek anlamda bağımsızlığa ulaşmak için sanayide, üretimde ve savunmada güçlü olmanız gerekiyor. Bunun için insan kaynağımızı da geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlamalıyız. Toplumda farklı düşünen, farklı bakan ve araştıran gençlerimizi özel programlarla buluşturmalı; onların yeteneklerini ülkemizi dönüştürecek ve sıçratacak alanlarda değerlendirmeliyiz' açıklamasında bulundu.