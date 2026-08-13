İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki Ömer Selim Köksal, Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı SIMOC 2026'da altın madalya kazanarak dünya birinciliğine ulaştı. 46 ülkeden 3 bin öğrencinin katıldığı organizasyonda zirveye çıkan Köksal, yeni hedefinin Almanya ve Mental Olimpiyatları'nda da altın madalya olduğunu açıkladı.

Eğitimde 30. yılını geride bırakan İhlas Koleji, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Özel İhlas Marmara Evleri Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, dünyanın farklı ülkelerinden genç matematikçilerin katıldığı Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (SIMOC 2026) Altın Madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Singapur'da düzenlenen organizasyonda 46 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenci mücadele etti. Türkiye'yi ve İhlas Kolejini temsil eden Ömer Selim Köksal, zorlu sınavda gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

'Matematik benim için evrensel bir dil'

Başarısının arkasında düzenli ve disiplinli bir çalışma olduğunu belirten Ömer Selim Köksal, matematiğe olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren devam ettiğini belirterek, 'Matematik benim için evrensel bir dil. Bu seviyeye ulaşmak tesadüf değil; arkasında çok düzenli ve planlı bir çalışma süreci var. Öğretmenimle birlikte çok sıkı çalıştık. Her hafta takip ettiğim sistemli bir programım vardı. Daha önce matematik olimpiyatlarında çıkmış soruları çözdüm, yanlışlarımın üzerine kararlılıkla gittim ve asla pes etmedim. 3 bin öğrenci arasından altın madalya alarak bayrağımızı temsil etmek tarif edilemez bir sevinç' dedi. Genç matematikçi, başarısında emeği bulunan öğretmenlerine, okul yönetimine ve ailesine teşekkür etti.

Hedefte yeni şampiyonluklar var

Singapur'daki dünya birinciliğinin ardından yeni hedeflerini de açıklayan Ömer Selim Köksal, eylül ayında düzenlenecek Mental Olimpiyatları ile ekim ayında Almanya'da gerçekleştirilecek Einstein Olimpiyatları'nda Altın Madalya kazanmak istediğini belirtti. Köksal, İhlas Koleji çatısı altında yeni uluslararası başarılara imza atmak için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

'Bu başarı bizim için tarif edilemez bir gurur'

Ömer Selim'in başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirten babası Hüseyin Köksal, oğlunun küçük yaşlardan itibaren matematiğe büyük ilgi gösterdiğini belirterek, 'Ömer Selim'in çok küçük yaşlardan itibaren matematiğe olağanüstü bir ilgisi vardı. Bu ilgisinin okulundaki nitelikli rehberlik ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonluğuna dönüşmesi bizler için tarif edilemez bir gurur kaynağı' diye konuştu.

'Geleceğin bilim insanlarını desteklemeye devam edeceğiz'

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur ise Ömer Selim Köksal'ın başarısının öğrencilerin doğru yönlendirme ve çalışma disipliniyle neler başarabileceğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ederek 'İhlas Kolejinde her öğrencimizin keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir cevher olduğuna inanıyoruz. Eğitim sistemimizi düşünen, tasarlayan, problem çözen ve analitik düşünen bireyler yetiştirmek üzerine inşa ettik. Ömer Selim de bu eğitim modelimizin en somut ve başarılı örneklerinden biridir' dedi.

Ömer Selim'in öğretmenleriyle kurduğu disiplinli çalışma bağının ve pes etmeyen kararlılığının bu büyük başarıyı getirdiğini vurgulayan Okur, genç matematikçiyi, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ederek, İhlas Koleji olarak geleceğin bilim insanlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başarılarla dolu bir matematik yolculuğu

Ömer Selim Köksal'ın SIMOC 2026 dünya birinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bazı dereceler aldı. Ömer Selim Köksal; Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda (AMO) altın madalya, SASMO 2025'te bronz madalya, Memoriad Türkiye Beyin Olimpiyatları 2025'te 10 yaş kategorisinde Türkiye 1.'liği, Memoriad Türkiye Beyin Olimpiyatları 2024'te 9 yaş kategorisinde Türkiye 1.'liği, Memoriad World Mental Sports Olympics 2024: 8 haneli zihinsel çarpma kategorisinde dünya 6.'lığı elde etti. Genç matematikçi ayrıca STEM Olimpiyatları 2026 1. aşamada 25 soruda 22 doğru ve Roma'daki büyük finale katılma hakkı kazandı.