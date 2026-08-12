Tercih dönemi boyunca akademik ve idari birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, aday öğrencilerin doğru bilgiye doğrudan ulaşabilmesi hedeflendi. Akademisyenlerden uzman tercih danışmanlarına, idari birimlerden tanıtım ekiplerine kadar sürecin farklı noktalarında görev alan üniversite çalışanları, adayların İGÜ'yü yakından tanımalarına ve tercihlerini bilinçli şekilde oluşturmalarına katkı sağladı.

Eğitimden kariyere uzanan destekler aktarıldı

Kampüs ziyaretleri ve üniversite tanıtım fuarlarında gerçekleştirilen birebir görüşmelerde adaylara bölüm ve programların yanı sıra üniversitenin eğitim anlayışı, akademik fırsatları ve öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca yararlanabilecekleri imkanlar hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda, dünya sıralamalarında yer alan başarılı üniversitelerden yüksek lisans kabulü alan İGÜ mezunlarının eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik destek, kendi ofisini açmak isteyen girişimci mezunlara sağlanan ofis mobilyası desteği, yabancı dil sınavlarında başarı gösteren öğrencilerin kurs ücretlerinin karşılanması ve yurt dışında yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin gidiş-dönüş uçak biletlerinin alınması gibi akademik ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalar da adaylara aktarıldı.

Adayların ilgisi tanıtım fuarlarına da yansıdı

İGÜ, kampüste yürüttüğü tercih danışmanlığının yanı sıra tercih dönemi boyunca düzenlenen üniversite tanıtım fuarlarında da aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

İGÜ stantlarını ziyaret eden aday öğrencilere üniversitenin akademik yapısı, eğitim modeli, uluslararasılaşma vizyonu, öğrenci ve kariyer imkanları hakkında bilgi verildi. Adaylar, tercih etmeyi düşündükleri bölümlere ilişkin sorularını üniversite temsilcilerine yöneltirken aileler de eğitim ve tercih sürecine ilişkin merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı buldu.

Görüşmelerde ayrıca İGÜ'nün öğrencilerini eğitim hayatından mezuniyet sonrasına kadar destekleyen uygulamaları aktarıldı. Akademik gelişimden yabancı dil eğitimine, lisansüstü eğitimden girişimciliğe kadar farklı alanlarda sunulan destekler aday öğrenciler ve aileleriyle paylaşıldı.

Mütevelli heyetinden süreçte görev alan ekiplere özel teşekkür

2026 YKS tercih döneminin son gününde İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, akademik kadro, idari birim ve öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirdiği konuşmada İGÜ'nün vizyonu ve eğitim anlayışına değinen Gayretli; aday öğrencilere ve ailelerine üniversitenin akademik yaklaşımını, sunduğu imkanları ve değerlerini en doğru şekilde aktarmak için görev alan akademik ve idari kadroya, uzman tercih danışmanlarına, tanıtım ekiplerine ve çalışmalara katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür etti.

Üniversitenin farklı birimlerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Gayretli, gösterilen özverinin başarılı geçen dönemde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Gayretli de tercih döneminin ardından sürece katkı sağlayan akademik ve idari çalışanlara teşekkür ederek, 'Tercih dönemi boyunca aday öğrencilerimiz ve aileleriyle kurulan her doğru iletişim, sunulan her akademik katkı ve çoğu zaman görünmeyen her emek, üniversitemizin geleceğine önemli bir değer kattı. Bugün ulaştığımız noktayı kıymetli buluyor; ancak her başarımızı daha büyük hedeflere giden yolun yeni bir başlangıcı olarak görüyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıma kararlılığımızı, aynı birliktelik ve çalışma azmiyle sürdüreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, tercih dönemi boyunca emeğini, zamanını ve enerjisini üniversitemiz için ortaya koyan tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma, şahsım ve Mütevelli Heyetimiz adına gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.