Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz hayata geçirdikleri YKS hazırlık kurslarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere başarılar diledi.

Darıca Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Yüzlerce gencin faydalandığı Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki YKS hazırlık kurslarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet edip, başarılar diledi. Darıcalı gençlere her zaman önem verdiklerini ve sınava hazırlanan öğrencilere hem sınav öncesi kurslarla hem de sınav sonrası tercih danışmanlığı ile destek verdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi üniversite yolculuklarında yalnız bırakmıyoruz. Onlara en iyi şekilde yol arkadaşlığı yapmak için çalışıyoruz. Üniversite hazırlık kurslarımızla uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimizi hayalini kurdukları üniversite sınavına hazırlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Sınava girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz hayalinizdeki üniversiteleri kazanıp hem bizleri hem ailelerinizi mutlu edersiniz" diye konuştu.