Bursa'da Uzman Doktor olarak görev yapan Dağıstan AYAN, Uludağ'da bir cafenin yemek menüsündeki fiyatlara tepki gösterdi.

Uzman Doktor, fiyatların korkunç olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uludağ’da yemek fiyatları..

Korkunç gerçekten.

Bu esnafçılık falan değil, bildiğin fırsatçılık!

Bir menemen nasıl 400 lira olur aklım almıyor.

Gitmeyin şuralara ya.

Biriktirin paranızı yurtdışına gidin, en azından dünyayı görmüş olursunuz."

Menüdeki en pahalı yemek çeşidi 3600 TL ile Skadi Kebap olurken en ucuz çeşidi ise 150 TL ile Ekstara Çikolata olduğu görüldü.