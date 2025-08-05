İstanbul’un Arnavutköy’de seyir halindeki bir beton mikseri, yola beton dökerek ilerledi. Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri, mikser sürücüsüne 25 bin TL idari para cezası uygularken, beton dökme anı kameraya yansıdı.

Olay dün, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir beton mikseri, cadde boyunca ilerlediği sırada mikser haznesinde kalan betonu yola döktü. Arkasında uzun bir beton izi bırakan mikser, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine durumu ihbar kabul eden Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Plaka ve firma bilgileri tespit edilen araca 25 bin TL idari para cezası kesildi.